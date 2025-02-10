В Ірпені підлітки перебрали з алкоголем та ледь не померли посеред вулиці. Їх врятували військові (відео)

Вони лежали на вулиці непритомні

В місті Ірпінь Київської області двоє підлітків посеред вулиці знепритомніли через те, що випили забагато алкоголю. Хлопців знайшли військові.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Труха Київ". Хлопцям, що лежали без свідомості на вулиці, першу медичну допомогу надали військові, що проїздили повз. Після цього вони викликали "швидку".

Пізніше з'ясувалося, що підлітки випили на двох один літр самогону, який запивали енергетиком Revo. REVO — це алкогольний енергетичний напій, який популярний серед підлітків, проте небезпечний й сам по собі, а у комбінації з міцним алкоголем й поготів.

До слова, у Дніпрі 16-річний підліток випив дві баночки REVO після чого в нього почалася блювота, головний біль та втрата свідомості. Мати викликала "швидку", хлопця врятували лікарі.

Як розповідав "Телеграф", в Тернопільській області сталося незвичайне автовикрадення. Підлітки пробралися на церковне подвір’я та вкрали звідти катафалк. Свої мотиви пояснити хлопці так і не змогли. Тепер їм загрожує в’язниця. Санкція статті, яку їм закидають, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.