Пятеро детей провалились под лед в Херсонской области: водолазы до сих пор ищут тела (фото)

Трагедия на Херсонщине: пятеро детей под тонким льдом

В Херсонской области произошла трагедия: пятеро детей провалились под тонкий лед. По предварительной информации, двоих удалось спасти.

Об этом 13 февраля в Telegram сообщила ГСЧС Украины.

Спасатели и водолазы ведут поиски еще троих пропавших под водой несовершеннолетних. Как сообщил в Facebook руководитель ОВА Александр Прокудин, четверо детей провалились под лед в Великоалександровской общине. 16-летняя девушка, ставшая свидетелем происшествия, бросилась на помощь детям и тоже оказалась под водой.

"Ее и одну из девушек смогли извлечь неравнодушные люди. У девушек — сильное переохлаждение. Сейчас им оказывают медицинскую помощь", — написал Прокудин.

На данный момент, еще одну девочку и двух мальчиков до сих пор ищут. Младшему из них всего девять лет. Спасатели продолжают поисковые работы в надежде найти детей живыми.

Это трагическое событие напоминает об опасности, которую скрывают водоемы под тонким слоем льда. Необходимо всегда помнить о безопасности и не оставлять детей без присмотра у замерзших водоемов. Следует отметить важность соблюдения правил поведения во время пребывания на льду, особенно в зимний период.

ГСЧС Украины призывает всех граждан быть осторожными и внимательными, а также учить детей правилам безопасности на льду. Важно помнить, что один неправильный шаг может привести к трагедии.

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