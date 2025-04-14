У Києві маршрутка на швидкості врізалась у вантажівку: багато постраждалих, є важкі (фото)

Серед постраждалих є люди з важкими травмами

Серйозна ДТП сталася вранці 14 квітня в Оболонському районі Києва. Зіштовхнулись маршрутний автобус та вантажівка. Постраждало щонайменше шість осіб, є люди у важкомустані.

За інформацією правоохоронців, водій маршрутки, рухаючись вулицею Дніпроводською, врізався у припаркований з правого боку вантажний автомобіль Mercedes Benz. П'ятьох пасажирів громадського транспорту віком від 32 до 56 років із переломами кінцівок терміново доправили до лікарень. Про це повідомляють у поліції Києва.

Водночас як повідомляє телеканал "Київ-24", стан деяких потерпілих оцінюється як важкий. Журналісти видання також оприлюднили фото та відео з місця пригоди.

54-річний водій автобуса, за попередніми даними, був тверезий під час керування транспортним засобом. Через аварію значно ускладнено рух транспорту на ділянці вулиці Дніпроводської, що з'єднує Київ із Вишгородом. Затори утворилися в обох напрямках.

За фактом ДТП вже розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що чоловіка загиблої в ДТП блогерки Анни Жук судитимуть. У прокуратурі сказали, скільки років у в’язниці йому загрожує.