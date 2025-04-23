В українській глибинці серед будинків помітили пилового диявола: що це і як виглядає (відео)

Атмосферне явище було зафіксовано у селі Костянтинівка

На Рівненщині помітили лячне "міні-торнадо". Воно утворилося просто серед житлових будинків і вразило місцевих жителів.

Відповідні відео з’явилися у місцевих Telegram-каналах. Як зазначають автори постів, атмосферне явище було зафіксовано у селі Костянтинівка.

Вихор утворився за лічені секунди і підняв у небо велику кількість пилу. Не завдавши жодної шкоди, він також швидко зник.

Що то було?

Судячи з кадрів, можна припустити, що в цьому випадку йдеться про пиловий вихор або, як його ще називають, "пиловий диявол". Це атмосферне явище, що є вихровим рухом повітря, що виникає біля поверхні землі вдень у малохмарну (зазвичай спекотну) погоду при сильному прогріві земної поверхні сонячними променями. Вихор має вертикальну (або трохи нахилену до горизонту) вісь обертання; висота становить зазвичай 10-20 м (у ряді випадків може досягати кілька десятків метрів), діаметр 1-5 м, час існування — від декількох секунд до 1-2 хвилин. На відміну від смерчу (торнадо), пилові (піщані) вихори не досягають хмар.

Такі явища можуть підіймати з поверхні землі пил, пісок, камінчики, дрібні предмети, переносячи їх часом на значну відстань сотню метрів. Вихори проходять вузькою смугою, тому безпосередньо на метеостанції вітер може бути слабким, але фактично всередині вихору швидкість вітру досягає 8—10 м/с і більше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Запоріжжі нещодавно був зафіксований пиловий диявол.