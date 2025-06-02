На три гривні більше. Жителям однієї із областей вдруге за пів року підняли тариф на вивіз сміття

Зміни пов’язують із додатковими витратами на поховання зелених насаджень

У Чернівцях із червня вдруге за пів року підвищили тариф на вивезення побутових відходів. Українці платитимуть на 3 гривні більше.

Таке рішення ухвалив виконком. Зміни пов’язують із додатковими витратами на поховання зелених насаджень, які тепер враховані в тарифі.

Нові тарифи для мешканців колишніх Першотравневого та Садгірського районів (підприємство "Укрвторресурси-Буковина"):

Багатоквартирні будинки – 62,69 грн з ПДВ, із них 5,12 грн – за зелені відходи.

Одноквартирні будинки – 71,38 грн з ПДВ, із них 10,71 грн – за зелені відходи.

Нові тарифи для мешканців Шевченківського району, Чорнівки та Коровії (підприємство "Макс клін сіті"):

Багатоквартирні будинки у Чернівцях – 61,75 грн.

Одноквартирні будинки у Чернівцях – 70,01 грн.

Багатоквартирні будинки у Коровії та Чорнівці – 60,51 грн.

Одноквартирні будинки у Коровії та Чорнівці – 55,94 грн.

Для цих територій у тариф включено:

4,75 грн – за зелені насадження (багатоквартирні будинки).

9,94 грн – (одноквартирні будинки).

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві можуть знизити тариф на воду.