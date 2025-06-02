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На три гривні більше. Жителям однієї із областей вдруге за пів року підняли тариф на вивіз сміття

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Тариф на вивіз сміття Новина оновлена 02 червня 2025, 11:19
Тариф на вивіз сміття. Фото Колаж "Телеграф"

Зміни пов’язують із додатковими витратами на поховання зелених насаджень

У Чернівцях із червня вдруге за пів року підвищили тариф на вивезення побутових відходів. Українці платитимуть на 3 гривні більше.

Таке рішення ухвалив виконком. Зміни пов’язують із додатковими витратами на поховання зелених насаджень, які тепер враховані в тарифі.

Нові тарифи для мешканців колишніх Першотравневого та Садгірського районів (підприємство "Укрвторресурси-Буковина"):

  • Багатоквартирні будинки – 62,69 грн з ПДВ, із них 5,12 грн – за зелені відходи.
  • Одноквартирні будинки – 71,38 грн з ПДВ, із них 10,71 грн – за зелені відходи.

Нові тарифи для мешканців Шевченківського району, Чорнівки та Коровії (підприємство "Макс клін сіті"):

  • Багатоквартирні будинки у Чернівцях – 61,75 грн.
  • Одноквартирні будинки у Чернівцях – 70,01 грн.
  • Багатоквартирні будинки у Коровії та Чорнівці – 60,51 грн.
  • Одноквартирні будинки у Коровії та Чорнівці – 55,94 грн.

Для цих територій у тариф включено:

  • 4,75 грн – за зелені насадження (багатоквартирні будинки).
  • 9,94 грн – (одноквартирні будинки).

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві можуть знизити тариф на воду.

Теги:
#Тариф #Сміття