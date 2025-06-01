Тарифи та субсидії: скільки українці платитимуть за комуналку з 1 червня

Тим громадянам, що вже отримували субсидію, на неопалюваний період її перепризначили автоматично

Оплата комунальних послуг хвилює українців, оскільки час від часу в Україні відбувається зростання тарифів. Особливо ця стаття витрат б’є по кишені під час війни, коли багато людей втратили житло та роботу.

Що буде з комуналкою у червні та чи чекатиме змін тарифів, розбирався "Телеграф".

Про все, що зміниться у новому сезоні, читайте у матеріалі "Нові ліміти на перекази, зростання цін, правила мобілізації і не тільки: що зміниться з 1 червня в Україні"

Тарифи на комуналку у червні 2025 року

З 1 червня в Україні не очікується підвищення цін на комунальні послуги.

Тариф на електроенергію 4,32 грн/кВт-год та 2,16 грн/кВт-год з 23:00 до 07:00 для власників двозонних лічильників діятиме щонайменше до кінця жовтня 2025 року.

Щодо вартості газу, "Нафтогаз" раніше оголосив, що вона залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Річні ціни інших постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб.

Тарифи на водопостачання принаймні на рівні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), у червні не підвищуватимуться. Водночас у деяких громадах місцева влада може це робити.

Субсидії у червні: що зміниться

Більшості громадян, які вже отримували субсидію, пільгу на оплату житлово-комунальних послуг автоматично перепризначено на період неопалюваного сезону – з 1 травня по 30 вересня.

Звертатися за перерахунком слід лише у разі зміни складу сім’ї, майнового стану чи інших важливих обставин.

Для нарахування субсидії у червні необхідно подати оновлені документи до Пенсійного фонду протягом 30 днів. Водночас пільгу буде призначено з початку неопалюваного періоду.

Нагадаємо, українці, які мають заборгованість за комунальні послуги та виїхали за кордон, можуть зіткнутися з арештом банківських рахунків та іншими санкціями. Те саме стосується і тих, хто залишився в країні.