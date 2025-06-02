На три гривни больше. Жителям одной из областей второй раз за полгода подняли тариф на вывоз мусора
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Изменения связывают с дополнительными расходами на погребение зеленых насаждений
В Черновцах с июня во второй раз за полгода повысили тариф на вывоз бытовых отходов. Украинцы будут платить на 3 гривны больше.
Такое решение принял исполком. Изменения связывают с дополнительными расходами на погребение зеленых насаждений, которые теперь учтены в тарифе.
Новые тарифы для жителей бывших Первомайского и Садгорского районов (предприятие "Укрвторресурсы-Буковина"):
- Многоквартирные дома – 62,69 грн с НДС, из них 5,12 грн – за зеленые отходы.
- Одноквартирные дома – 71,38 грн с НДС, из них 10,71 грн – за зеленые отходы.
Новые тарифы для жителей Шевченковского района, Черновки и Коровии (предприятие "Макс клин сити"):
- Многоквартирные дома в Черновцах – 61,75 грн.
- Одноквартирные дома в Черновцах – 70,01 грн.
- Многоквартирные дома в Корове и Черновцах – 60,51 грн.
- Одноквартирные дома в Корове и Черновцах – 55,94 грн.
Для этих территорий в тариф включено:
- 4,75 грн – за зеленые насаждения (многоквартирные дома).
- 9,94 грн – (одноквартирные дома).
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве могут снизить тариф на воду.