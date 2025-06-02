Укр

На три гривни больше. Жителям одной из областей второй раз за полгода подняли тариф на вывоз мусора

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Тариф на вывоз мусора Новость обновлена 02 июня 2025, 11:19
Тариф на вывоз мусора. Фото Коллаж "Телеграф"

Изменения связывают с дополнительными расходами на погребение зеленых насаждений

В Черновцах с июня во второй раз за полгода повысили тариф на вывоз бытовых отходов. Украинцы будут платить на 3 гривны больше.

Такое решение принял исполком. Изменения связывают с дополнительными расходами на погребение зеленых насаждений, которые теперь учтены в тарифе.

Новые тарифы для жителей бывших Первомайского и Садгорского районов (предприятие "Укрвторресурсы-Буковина"):

  • Многоквартирные дома – 62,69 грн с НДС, из них 5,12 грн – за зеленые отходы.
  • Одноквартирные дома – 71,38 грн с НДС, из них 10,71 грн – за зеленые отходы.

Новые тарифы для жителей Шевченковского района, Черновки и Коровии (предприятие "Макс клин сити"):

  • Многоквартирные дома в Черновцах – 61,75 грн.
  • Одноквартирные дома в Черновцах – 70,01 грн.
  • Многоквартирные дома в Корове и Черновцах – 60,51 грн.
  • Одноквартирные дома в Корове и Черновцах – 55,94 грн.

Для этих территорий в тариф включено:

  • 4,75 грн – за зеленые насаждения (многоквартирные дома).
  • 9,94 грн – (одноквартирные дома).

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве могут снизить тариф на воду.

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#Тариф #Мусор