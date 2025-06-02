На три гривни больше. Жителям одной из областей второй раз за полгода подняли тариф на вывоз мусора

Изменения связывают с дополнительными расходами на погребение зеленых насаждений

В Черновцах с июня во второй раз за полгода повысили тариф на вывоз бытовых отходов. Украинцы будут платить на 3 гривны больше.

Такое решение принял исполком. Изменения связывают с дополнительными расходами на погребение зеленых насаждений, которые теперь учтены в тарифе.

Новые тарифы для жителей бывших Первомайского и Садгорского районов (предприятие "Укрвторресурсы-Буковина"):

Многоквартирные дома – 62,69 грн с НДС, из них 5,12 грн – за зеленые отходы.

Одноквартирные дома – 71,38 грн с НДС, из них 10,71 грн – за зеленые отходы.

Новые тарифы для жителей Шевченковского района, Черновки и Коровии (предприятие "Макс клин сити"):

Многоквартирные дома в Черновцах – 61,75 грн.

Одноквартирные дома в Черновцах – 70,01 грн.

Многоквартирные дома в Корове и Черновцах – 60,51 грн.

Одноквартирные дома в Корове и Черновцах – 55,94 грн.

Для этих территорий в тариф включено:

4,75 грн – за зеленые насаждения (многоквартирные дома).

9,94 грн – (одноквартирные дома).

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве могут снизить тариф на воду.