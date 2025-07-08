Може поглинути людину? Фермер знайшов загадкову яму в українському полі (фото)

Згідно з попередніми підрахунками, глибина провалини сягає двох метрів

Під час планового обстеження посівів у Високопільській громаді Херсонської області зафіксували небезпечну глибоку провалину, яка може свідчити про серйозні зміни в структурі ґрунту. Фахівці припускають, що причиною явища стало зникнення Каховського водосховища, що спричинило обвал підземних порожнин.

Про це повідомила Велика Олександрівка Метеостанція. Яма утворилася просто серед поля, засіяного соняшником:

Вигляд ями в одному з полів Херсонщини

За попередніми оцінками, її ширина коливається від 90 до 150 сантиметрів, а глибина сягає двох метрів.

Глибина ями в одному з полів Херсонщини

Вигляд ями в одному з полів Херсонщини

За зовнішніми характеристиками це утворення схоже на карстовий або зсувний провал, який виникає через втрату стійкості підґрунтя. Однією з найбільш імовірних причин називають різке зниження рівня ґрунтових вод, що настало після зникнення Каховського водосховища.

Протягом десятиліть підземні порожнини в цих районах залишалися насиченими вологою. Коли ж вода зникла, порожнечі почали просідати — і на поверхні з'являються небезпечні западини, здатні поглинути трактор, комбайн чи, у найгіршому випадку, людину.

Ситуацію ускладнює й те, що на цьому ж полі фахівці спостерігають значне виснаження рослин. Причиною можуть бути не лише погодні аномалії чи посуха, а й локальні порушення структури ґрунту внаслідок підземних змін. За таких умов звичне землеробство стає справжнім ризиком.

"Такі провали становлять серйозну небезпеку як для техніки, так і для людей. Рекомендуємо бути обережними при обробці таких ділянок та за можливості фіксувати подібні випадки", — додали в дописі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що запаси вологи в ґрунті наразі досягли найнижчого рівня за останні 10 років спостережень. Якщо дефіцит опадів триватиме, Україні загрожує масштабна посуха.