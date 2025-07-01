Залишимось без врожаю? Нова небезпека застала українські поля

Українці публікують відео, на яких видно, як поля буквально "кишать" комахами

В Україні зафіксували масове нашестя сарани. Особливо критична ситуація склалася у Вінницькій, Херсонській, Запорізькій та Одеській областях.

"Телеграф" зібрав актуальну інформацію по областях.

У селі Мирнопілля на Вінниччині місцевий фермер Сергій Бодя зафільмував мільйони сарани, що рухаються з поля на поле. Зазначається, що шкідники вже дісталися посівів соняшнику. Хоча наразі значної шкоди не зафіксовано, аграрії всерйоз занепокоєні.

"Обробка ускладнена — рослини високі, спеціальної техніки немає, препарати дорогі, а вдень ще й літають бджоли", — пишуть місцеві пабліки.

Ситуацію ускладнює нестача ресурсів для боротьби з фітофагами. Фермери об'єднуються, щоб врятувати врожай, і попереджають про реальний ризик його втрати.

Тим часом Держпродспоживслужба повідомила, що в Херсонській області, у межах Борозенської громади, зафіксовано масове розмноження сарани, зокрема італійського пруса (Calliptamus italicus). Причиною стала спекотна й посушлива погода, яка створила ідеальні умови для поширення шкідника.

Сигнали про навалу сарани надходять і з півдня Запорізької області.

В Арцизькому районі Одеської області місцеві жителі публікують шокуючі кадри, де видно, як комахи масово вкривають усю рослинність.

Сарана на Одещині

Зазначимо, що сарану найкраще шукати вранці та ввечері, вона ховається на закинутих полях, пасовищах і узбіччях. Для боротьби застосовують пестициди. Шкіднки небезпечні тим, що у великих кількостях знищують врожаї, залишаючи регіони без продовольства.

До слова, раніше "Телеграф" попереджав, що після граду, який знищив частину врожаю, одразу 4 області України можуть постраждати від нашестя сарани. Обстежити поля радять у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, адже комахи вже пошкодили посіви соняшника.