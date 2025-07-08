Может поглотить человека? Фермер обнаружил загадочную яму в украинском поле (фото)

Согласно предварительным подсчетам, глубина провалина достигает двух метров

Во время планового обследования посевов в Высокопольской общине Херсонской области зафиксировали опасную глубокую пропасть, которая может свидетельствовать о серьезных изменениях в структуре почвы. Специалисты предполагают, что причиной явления стало исчезновение Каховского водохранилища, повлекшее за собой обвал подземных полостей.

Об этом сообщила Великая Александровка Метеостанция. Яма образовалась прямо среди поля, усеянного подсолнечником:

Вид ямы в одном из полей Херсона

По предварительным оценкам ее ширина колеблется от 90 до 150 сантиметров, а глубина достигает двух метров.

Глубина ямы в одном из полей Херсона

Вид ямы в одном из полей Херсона

По внешним характеристикам это образование похоже на карстовый или сдвиговой провал, который возникает из-за потери устойчивости почвы.

В течение десятилетий подземные полости в этих районах оставались насыщенными влагой. Когда вода исчезла, пустоты начали проседать — и на поверхности появляются опасные впадины, способные поглотить трактор, комбайн или, в худшем случае, человека.

Ситуацию осложняет и то, что на этом же поле специалисты наблюдают значительное истощение растений.

"Такие провалы представляют серьезную опасность как для техники, так и для людей. Рекомендуем быть осторожными при обработке таких участков и по возможности фиксировать подобные случаи", — добавили в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что запасы влаги в почве достигли самого низкого уровня за последние 10 лет наблюдений. Если дефицит осадков будет продолжаться, Украине грозит масштабная засуха.