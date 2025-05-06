Заморозки і посуха. Синоптик дав невтішний прогноз на врожай 2025

Середня температура улітку буде на 2 °C вище від кліматичної норми

Запаси вологи у ґрунті зараз найнижчі за останні 10 років спостережень. Тому при збереженні такого значного дефіциту дощів Україні загрожує серйозна посуха.

Про це "Телеграфу" у бліцінтерв'ю розповів начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Він пояснив, яких прогнозів чекати на літо 2025 року.

Більше читайте у публікації: "Для нас — це стихія": начальник гідрометцентру про наслідки заморозків для врожаю та прогноз на літо".

За його словами, насамперед, потрібні дощі, оскільки саме опади травня завжди закладають надійний фундамент для майбутнього врожаю.

— У схожі за розвитком синоптичних процесів роки дощі були, але їх розподіл, як і притаманно для літнього періоду, нерівномірний. На частині площ вже з другої декади травня розпочиналася ґрунтова засуха, — каже експерт з питань погоди.

Він пояснив, що сценарій розвитку атмосферних процесів не виключає і чергової порції заморозків у першій половині травня. Тож майбутній врожай значною мірою залежатиме від погодних умов травня.

— За прогнозами світових метеоцентрів, літо 2025 року в Україні очікується сухим та спекотним. Середня температура за сезон очікується на 2 °C вище від кліматичної норми, а кількість опадів буде меншою за звичайну, — продовжує синоптик.

Зважаючи на кліматичні зміни, літо стало більш спекотним та посушливим. Зокрема, за останні 30 років середня температура літнього сезону зросла на 1,6 °C, а кількість опадів — зменшилася аж на 12%. Практично вдвічі зросла кількість днів з максимальною температурою 30 °C та більше, особливо 35 °C. При цьому, найбільші зміни відбулися у липні. Тому дощі випадають вже на розпечену земну поверхню, що збільшує відсоток води, яка випаровується замість засвоєння ґрунтом та споживання рослинами, — наголосив Віталій Постригань.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", які фруктові дерева "вбили" заморозки.