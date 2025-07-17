Найгучніші вечірки відбуваються там? На Житомирщині є села з назвами Гулянка та Закусили

Ці курйозні села приховують унікальну історію

Житомирщина — край із багатою історією та колоритними назвами. Два села в Коростенському районі вже давно викликають усмішку й цікавість у мандрівників і туристів.

"Телеграф" розповідає про ці населені пункти. Отже, йдеться про села з "гучними" іменами — Гулянка та Закусили. І хоч назви звучать наче частини одного застілля, за ними стоїть давня історія та справжнє українське коріння.

Село Гулянка

Знак на в'їзді в Гулянку

Розташоване село в Ушомирській сільській територіальній громаді, і на 2024 рік у ньому проживає понад 1 000 мешканців.

Гулянка має свої природні багатства — ще здавна тут були відомі поклади бурштину. Саме про місцевий бурштин згадував знаний геолог і дослідник П. А. Тутковський у своїй праці "Янтарь в Волынской губернии". Поряд із селом протікає річка Бедрійка — притока річки Уж, що додає цьому куточку мальовничості.

Село Закусили

Зупинка в селі Закусили

Вже менше за розмірами село.

Тут, за даними 2001 року, мешкало менше 300 осіб. Але назва в нього не менш цікава. Історія села сягає XVII століття. За переказами, його назвали на честь шляхетського роду Закусилів, які володіли цими землями ще з середини XVI століття. Архівні документи, що підтверджують їхні права на володіння, датуються 1560 роком.

Як бачимо, за цікавими назвами стоять реальні громади, зі своїми історіями, річками, традиціями, які бережуть свої села.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Хмельницькій області, серед мальовничих подільських пагорбів, розташоване село з колоритною назвою — Песець. Хоча воно й невелике, його історія налічує понад 590 років.