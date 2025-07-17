Самые громкие вечеринки проходят там? В Житомирской области есть села с названиями Гулянка и Закусили

Эти курьезные села скрывают уникальную историю

Житомирщина — край с богатой историей и колоритными названиями. Два села в Коростенском районе уже давно вызывают улыбку и любопытство у путешественников и туристов.

"Телеграф" рассказывает об этих населенных пунктах. Итак, речь идет о селах с "громкими" именами — Гулянка и Закусили. И хотя названия звучат как части одного застолья, за ними стоит давняя история и настоящие украинские корни.

Село Гулянка

Знак на въезде в Гулянку

Расположено село в Ушомирской сельской территориальной общине, и на 2024 год в нем проживает более 1 000 жителей.

Гулянка имеет свои природные богатства — еще давно здесь были известны залежи янтаря. Именно о местном янтаре упоминал известный геолог и исследователь П. А. Тутковский в своем труде "Янтарь в Волынской губернии". Рядом с селом протекает река Бедрийка — приток реки Уж, придающий этому уголку живописность.

Село Закусили

Остановка в селе Закусили

Уже меньше по размерам село.

Здесь, по данным 2001 года, проживало менее 300 человек. Но название у него не менее интересно. История села уходит в XVII век. По преданию его назвали в честь шляхетского рода Закусилов, владевших этими землями еще с середины XVI века. Архивные документы, подтверждающие их права на владение, датируются 1560 годом.

Как видим, за интересными названиями стоят реальные общины, со своими историями, традициями, которые хранят свои села.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хмельницкой области, среди живописных подольских холмов, расположена деревня с колоритным названием — Песец. Хотя оно и небольшое, его история насчитывает более 590 лет.