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Укус може запросто вбити: в Україні помітили небезпечного павука з сердечками на черевці (фото)

Автор
Марта Іваненко
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На півдні України небезпечний павук налякав людей
На півдні України небезпечний павук налякав людей. Фото Колаж "Телеграфу"

Укус такої комахи може бути смертельним

На Миколаївщині днями мешканці зафіксували появу небезпечного павука — каракурта. Цей вид відомий своєю отруйністю та належить до родини Чорних вдів.

Про це повідомили в місцевій спільноті "Павуки України". На наданих знімках видно чорного павука з білими візерунками на черевці у формі сердець.

Павук каракурт - небезпечний вид знайшли в Миколаївській області
Небезпечного павука знайшли жителі Миколаївщини
Павук каракурт - небезпечний вид знайшли в Миколаївській області
Небезпечного павука знайшли жителі Миколаївщини

Чим відомий цей павук

Укус каракурта в кілька разів сильніший за укус тарантула й може бути смертельним, особливо якщо вчасно не надати медичну допомогу.

Павук живе переважно в посушливих степових районах, зокрема на півдні України: біля узбережжя Азовського моря, у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Він полюбляє селитися серед бур'янів, де плете павутиння, що слугує йому житлом.

Каракурти мають невеликий розмір — самки досягають близько 2 см, їхнє тіло чорне, з оксамитовим відтінком, а під час сезону розмноження на черевці з'являються червоні цяточки. Самці значно менші за самок і часто стають жертвами своїх партнерок після спарювання, що дало павукам прізвисько "чорні вдови".

Павук каракурт
Каракурт

Отрута каракурта в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії, проте ці павуки зазвичай не нападають без провокації. Їхня поява на Миколаївщині може бути пов'язана зі змінами клімату — посушлива й тепла погода сприяє збільшенню популяції. Вперше про цього павука в Україні почали говорити у 1980-х роках, а сьогодні він все частіше зустрічається на півдні країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що цього року на Івано-Франківщині фіксують 3 види отруйних павуків: каракурта, тарантула та тигрову аргіопу. Найчастіше їх можна побачити з квітня по жовтень у природних умовах.

Теги:
#Миколаївська область #Соцмережі #Павуки