Мер Івано-Франківська накинувся з матюками на активіста: його зняли на відео

Пригода сталася під час зустрічі з громадянами

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків обізвав нецензурним словом місцевого активіста. Інцидент стався під час зустрічі з городянами 4 серпня.

Відео сварки показав у Facebook місцевий активіст Богдан Козак, який і викликав немилість мера. Причиною зустрічі була спроба голови ОСББ "Млинарська" Тетяни Кульпи захистити право на використання ділянки під будинком, оскільки її передали одній фірмі в оренду на 10 років.

Козак зазначив, що це рішення залишило чотири сім’ї без землі, хоча вони багато років користувалися цією ділянкою. Він додав, що міський голова раніше обіцяв нікому її не передавати.

Активіст зазначає, що під час цієї зустрічі міський голова зірвався та обізвав його нецензурними словами, а згодом троє муніципальних працівників силою вивели його із зали. У відповідь він викликав поліцію та написав заяву.

На фрагменті відео, яке розлетілося мережею, чути, що Марцінків каже: "ви не громадський активіст, ви громадський довбо**б". Очевидно, ці слова адресувалися Козаку.

Повне відео нижче.

Повідомлення активіста

Як повідомлялося раніше, Марцінків не вперше викликає гучну дискусію у мережі. Наприклад, навесні галасу наробив його опитування про те, чи можна бити дітей, якщо вони відмовляються говорити українською мовою.