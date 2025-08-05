Мэр Ивано-Франковска набросился с матами на активиста: его сняли на видео

Происшествие произошло во время встречи с гражданами

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обозвал нецензурным словом местного активиста. Происшествие произошло во время встречи с горожанами 4 августа.

Видео ссоры показал в своем Facebook местный активист Богдан Козак, который и вызвал немилость мэра. Причиной встречи была попытка главы ОСМД "Млынарская" Татьяны Кульпы защитить право на использование участка под домом, поскольку его передали одной фирме в аренду на 10 лет.

Козак отметил, что это решение оставило четыре семьи без земли, хотя они много лет пользовались этим участком. Он добавил, что городской глава ранее обещал никому его не передавать.

Активист отмечает, что во время этой встречи городской глава сорвался и обозвал его нецензурными словами, а позже трое муниципальных работников силой вывели его из зала. В ответ он вызвал полицию и написал заявление.

На фрагменте видео, которое разлетелось по сети слышно, что Марцинкив говорит: "вы не общественный активист, вы общественный долбо**б". По всей видимости, эти слова адресовались Козаку.

Полное видео ниже.

Сообщение активиста

Как сообщалось ранее, Марцинкив не в первый раз вызывает громкую дискуссию в сети. Например, весной шума наделал его опрос о том, можно ли бить детей, если они отказываются говорить на украинском языке.