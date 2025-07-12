"Час приходить": мер Франківська розповів, кого хоче бачити наступним президентом

Чиновник розповів, які якості має мати наступний президент

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зізнався, що хотів би бачити наступним президентом України вихідця із західних областей. Він переконаний, що саме в цій частині можна знайти більше "сенсів", які зараз потрібні країні.

Про це він розповів в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук. Чиновник зазначив, що відсутність президента з Галичини його "відверто дратує".

"Мені здається, що час настає. Що саме захід України має продукувати більше сенсів для всієї України", — сказав він.

До цих сенсів, за словами Марцінківа, належать українська мова, релігійність та інші подібні речі.

"Мені здається, що без того, що ми перейдемо українською мовою, дуже важко буде говорити про сучасну Україну. Як би того не хотілося б комусь чути. Мені здається, що ось ці сенси — саме Франківськ", — сказав мер.

У мережі його заява викликала шквал коментарів, а думка користувачів розійшлася.

Думка мережі

Як повідомлялося раніше, Марцінків не вперше викликає гучну дискусію у мережі. Наприклад, навесні галасу наробив його опитування про те, чи можна бити дітей, якщо вони відмовляються говорити українською мовою.