До моря рукою подати, а житло майже безкоштовне: де знайти такі умови на Одещині

Ціна за одну ніч може насмішити

Одеський регіон традиційно залишається одним із найпопулярніших напрямків для літнього відпочинку українців. Цьогоріч чимало туристів уже бронюють місця на узбережжі Чорного моря, зокрема в Кароліно-Бугазі та Затоці, де розташовані бази відпочинку з комфортними умовами за доступними цінами.

Для подобової оренди пропонують помешкання в "Сигналі", що знаходиться в самому центрі Затоки. Таке оголошення опублікували на популярному сайті купівлі-продажу.

Ця база відпочинку розташована лише за 100 метрів від пляжу, на центральній алеї до моря.

Тут пропонують як номери економ-класу, так і кімнати з усіма зручностями.

Територія бази — доглянута та озеленена. Квіткові клумби прикрашені петуніями та трояндами, височіють дерева, серед яких переважають тополі. Будиночки пофарбовані в різні кольори. На території є дитячий та спортивний майданчик, де встановлена волейбольна сітка, а також альтанки для відпочинку.

База відпочинку "Сигнал" у Затоці

Кімнати облаштовані просто, але функціонально. Світлі пастельні відтінки стін створюють відчуття простору. На підлозі — лінолеум чи ламінат. Меблі тут стандартні: ліжка, розкладні дивани, столи й стільці. З техніки доступні кондиціонери, невеликі холодильники, електрочайники та телевізори (подекуди ще старого зразка).

Як виглядають номери всередині

У ванних кімнатах облаштовано душові з шторками. Стіни облицьовані світлою плиткою, а також є умивальники.

Як виглядають номери всередині

База також пропонує низку зручностей: охоронювану парковку, мангали для приготування страв на вогні, дитячий майданчик і Wi-Fi-зону. Поруч знаходиться ринок, кінотеатр, луна-парк, а також безліч кафе, ресторанів і розважальних закладів.

Власники обіцяють доступні ціни — оренда номера стартує від 200 грн за добу. Бронювати житло можна заздалегідь, що особливо актуально в пік сезону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за аналогічною ціною можна зняти житло "з вентилятором і постільною білизною" у Санджійці, що також на Одещині. Власники обіцяють базові умови та простенький інтер'єр, проте в казковому місці.