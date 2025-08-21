До моря рукой подать, а жилье почти бесплатное: где найти такие условия в Одесской области

Цена за одну ночь может насмешить

Одесский регион традиционно остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха украинцев. В этом году многие туристы уже бронируют места на побережье Черного моря, в частности в Каролино-Бугаге и Затоке, где расположены базы отдыха с комфортными условиями по доступным ценам.

Для посуточной аренды предлагают помещение в "Сигнале", расположенном в самом центре Затоки. Такое объявление опубликовали на популярном сайте купли-продажи.

Эта база отдыха расположена всего в 100 метрах от пляжа, на центральной аллее до моря.

Здесь предлагают как номера эконом-класса, так и комнаты со всеми удобствами.

Территория базы – ухоженная и озелененная. Цветочные клумбы украшены петуниями и розами, высочают деревья, среди которых преобладают тополя. Домики окрашены в разные цвета. На территории есть детская и спортивная площадка, где установлены волейбольная сетка, а также беседки для отдыха.

База отдыха "Сигнал" в Затоке

Комнаты оборудованы просто, но функционально. Светлые пастельные оттенки стен создают ощущение простора. На полу – линолеум или ламинат. Мебель здесь стандартная: кровати, раскладные диваны, столы и стулья. Из техники доступны кондиционеры, небольшие холодильники, электрочайники и телевизоры (кое-где еще старый образец).

Как выглядят номера внутри

В ванных комнатах есть душевые, фен. Стены облицованы светлой плиткой, а также есть умывальники.

База также предлагает ряд удобств: охраняемую парковку, мангалы для приготовления блюд на огне, детскую площадку и Wi-Fi-зону. Рядом находится рынок, кинотеатр, луна-парк, а также множество кафе, ресторанов и развлекательных заведений.

Владельцы обещают доступные цены – аренда номера стартует от 200 грн в сутки. Бронировать жилье можно заранее, что особенно актуально в пик сезона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по аналогичной цене можно снять жилье "с вентилятором и постельным бельем" в Санджийке, также на Одесчине. Владельцы обещают базовые условия и простой интерьер, однако в сказочном месте.