Туалету в будинку немає, але ціна просто смішна: у Затоці туристам здають економ-житло (фото)

Є навіть місце для рибалки

В Одеській області є чимало варіантів бюджетно житла біля моря. До прикладу, здають кімнати на дачі у Затоці майже за копійки.

Відповідне оголошення розмістили на порталі з орендою житла. Зазначається, що до пляжу Чорного моря пішки всього 5 хв.

Як зазначила власниця, здаються кімнати в Затоці подобово за 300 грн. Розташування дачі досить вдале, адже з одного боку — морський пляж, а з іншого боку — лиман. До пляжу всього 300 м — 5 хв пішки. Є навіть місця для рибалки.

Житло в Затоці

Дача на мапі

На фото видно, що дача досить доглянута та більш-менш чиста, хоч і має старі меблі та ремонт. Кімнати мають тумбочки, стільці та ліжка. Є двох та тримісні кімнати. Кухня спільна, і розміщена окрема. В ній є потрібний посуд, побутова техніка та меблі. На подвір'ї стіл для обідів та мангал для шашлику.

Кімната на три людини

Кухня

Двір

"Дача двоповерхова, 2-х та 3-х місні кімнати. Меблі, кондиціонер. Стабільний Wi-Fi. Тихий та спокійний район, двір під виноградною альтанкою, чисте та свіже повітря", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що душ та туалет на дачі також спільні. Загальна кількість спальних місць — шість. Поруч з дачею є продуктовий магазин та аптеки. Однак в оголошені не вказано чи можна сюди приїздити з дітьми чи тваринами.

