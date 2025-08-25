У Вірменії російський літак врізався у стовп: його намагалися зупинити руками (відео)
Борт 1989 року виробництва
У Єревані (столиця Вірменії) в ніч на 24 серпня російський винищувач врізався у стовп. Присутній на місці інциденту чоловік намагався зупинити його руками.
Як розповідає Telegram-канал ASTRA, під час буксирування російського винищувача зламався елемент жорсткого зчіплення. Літак втратив керування, пробив огорожу та налетів на залізний стовп, пошкодивши його.
На опублікованих кадрах видно, як один з чоловіків намагається зупинити 11-тонний літак, схопивши руками буксирувальну штангу. "Мілітарний" розповів, що в аварію потрапив російський МіГ-29А.
Що відомо про літак, що зламався
Бортовий номер винищувача — "15 червоний" (RF-92181, заводський номер 2960526360). Літак 1989 року виробництва дислокувався на 3624-й авіабазі Еребуні в рамках Організації договору про колективну безпеку.
Не виключено, що на момент аварії літак транспортували після зняття з озброєння. Востаннє він був помічений у повітрі ще 2022 року, пише видання.
