У Вірменії російський літак врізався у стовп: його намагалися зупинити руками (відео)

Борт 1989 року виробництва

У Єревані (столиця Вірменії) в ніч на 24 серпня російський винищувач врізався у стовп. Присутній на місці інциденту чоловік намагався зупинити його руками.

Як розповідає Telegram-канал ASTRA, під час буксирування російського винищувача зламався елемент жорсткого зчіплення. Літак втратив керування, пробив огорожу та налетів на залізний стовп, пошкодивши його.

Літак зруйнував огорожу

Обійшлося без постраждалих

На опублікованих кадрах видно, як один з чоловіків намагається зупинити 11-тонний літак, схопивши руками буксирувальну штангу. "Мілітарний" розповів, що в аварію потрапив російський МіГ-29А.

Що відомо про літак, що зламався

Бортовий номер винищувача — "15 червоний" (RF-92181, заводський номер 2960526360). Літак 1989 року виробництва дислокувався на 3624-й авіабазі Еребуні в рамках Організації договору про колективну безпеку.

Не виключено, що на момент аварії літак транспортували після зняття з озброєння. Востаннє він був помічений у повітрі ще 2022 року, пише видання.

Як розповідав "Телеграф", в Росії в Амурській області розбився пасажирський літак Ан-24. Аварія сталась 24 липня, на момент падіння на борту було 48 людей та члени екіпажу.