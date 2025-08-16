Жінка дивом урятувалась від вовка. Села на Хмельниччині тероризує зграя хижаків

Вже роздерли кілька овець та перелякали селян

На Хмельниччині зграя вовків тероризує села Шепетівського району. Хижаки заходять у двори та навіть переслідують селян.

Про це розповіли жителі села Орлинці "Суспільному". Зазначається, що десь 15 вовків нападають у десяти селах на домашніх тварин.

За словами жительки села Орлинці Шепетівського району Валентини Гордійчук, вона вже зустрічалась з вовками. Першим хижака почули собаки, а вже потім і жінка побачила його на городі. Це сталось у червні.

"Доходила до місця, як я дивлюся, собаки побігли і з тих кущів виходить вовк. Вовк йшов прямо на мене. Собаки стали гавкати навколо нього. Його відганяти", — розповідає Валентина.

Вона додала, що вовк реагував на собак, але не тікав. А потім, коли жінка почала йти, він побіг за нею. Пані Валентина встигла сховатись.

"Спочатку йшла задом, дивилася на нього. Він побачив, що я відходжу і мене став доганяти. Вовк біг навпростець до мене, собаки його притримували. І тим часом я забігла в двері і закрилася від нього. Коли тікала від вовка, геть капці погубила по дорозі", — згадує жінка.

Ще одна жителька села Орлинці Надія Наметченюк розповіла, що вовк зайшов до неї у двір та налякав собаку. Вона додає, що вовка бачив її чоловік, який вранці вийшов до худоби. Хижак ніяк на чоловіка не реагував.

Що кажуть мисливці та єгер

Як зазначив єгер Шепетівського районного товариства мисливців і рибалок Григорій Грицюк, на початку 2024 року навколо району фіксувалось лише дві особини. Тоді було застрелено вовчицю.

"Виїхав на лиса ввечері і побачив загризеного кабана, наполовину з’їденого. І вирішив посидіти на рівчаку. Застрелив одного вовка. А один ще був з ним, то він втік, бо був далі. Більший був, десь 80 кілограмів. А цей, кого застрелив, кілограмів 60", — додає Грицюк.

Однак цього року вовків стало в рази більше. Вже були повідомлення, що вони пороздирали в Вербівціях овечок. Водночас головний мисливець району Юрій Пікус вважає, що виходом із ситуації бачить надання дозволу на відстріл вовків.

