Немовля померло в реанімації. На Київщині сталась жахлива трагедія

Судмедексперт вже розкрив причину смерті

На Київщині поліція почала розслідування загибелі немовляти. 10-місячна дитина померла в реанімації у лікарні.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Київської області. Зазначається, що нещодавно до поліції поступила заява з Київської обласної дитячої лікарні в місті Біла Церква.

За даними слідства, 10-місячну дитину було госпіталізовано у лікарню в важкому стані. Немовля померло в реанімації через захворювання. Копи не уточнюють, що саме сталось і від чого загинула дитина.

Відомо, що поліцейські по прибуттю на місце провели огляд та направили тіло дитини для проведення судово-медичного дослідження. За даними експертів, дитина дійсно померла внаслідок хвороби.

Наразі розпочали досудове розслідування за фактом смерті дитини та неналежне виконання професійних обовʼязків медичним або фармацевтичним працівником (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України).

