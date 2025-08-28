Смертельна забавка: у поліції відповіли, скільки дітей розбились на мотоциклах у 2025 році

Поїздки неповнолітніх за кермом транспортних засобів є особливо небезпечними

В Україні щороку зростає кількість дорожньо-транспортних пригод за участю дітей та підлітків, які керують мотоциклами, мопедами скутерами тощо. Неповнолітні часто сідають за кермо без прав, захисного шолома та належної реєстрації транспортного засобу, що робить поїздки надзвичайно небезпечними.

"Телеграф" звернувся до Департаменту патрульної поліції з запитом надати статистику ДТП за участю дітей і підлітків. У відповідь перший заступник начальника установи Олексій Білошицький зазначив: протягом перших семи місяців 2025 року в Україні сталася 2 531 ДТП із загиблими або травмованими дітьми.

У цих аваріях загинула 91 дитина, а ще 2 904 — дістали травми різного ступеня тяжкості. Значна частина пригод пов'язана з порушенням правил дорожнього руху самими підлітками: зареєстровано 510 таких ДТП, у яких загинули 18 дітей, а 626 — травмовано.

Особливо небезпечними залишаються поїздки неповнолітніх, які керують транспортними засобами. Станом на липень цього року поліція зареєструвала 692 ДТП за участю таких водіїв, у яких — 26 загиблих дітей та 686 — постраждалих.

Статистика ДТП за участі дітей, згідно з даними патрульної поліції

При цьому Департамент патрульної поліції не веде окремого обліку за віковими категоріями 10-14 та 14-18 років або за типом транспортного засобу, тому більш детальні дані недоступні.

Відповідь Олексія Білошицького на запит "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україною протягом серпня прокотилася хвиля аварій за участю дітей за кермом мотоциклів, здебільшого на трасах та сільських дорогах із мінімальним контролем поліції. На Рівненщині 19 серпня 16-річний юнак виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку, загинувши на місці.