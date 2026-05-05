Приведут за уши: решение суда по Коле Тищенко вызвало шквал шуток украинцев

Анастасия Мокрик
Николай Тищенко
Николай Тищенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пользователи сети согласні в мнением суда

Шевченковский суд Днепра принял решение о принудительном приводе народного депутата Николая Тищенко на судебное заседание. Причиной тому стал регулярный пропуск прошлых заседаний.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет Hromadske. Дело касается обвинений в незаконном лишении свободы и избиении бывшего бойца спецподразделения ГУР "Kraken" Дмитрия Мазохи в Днепре.

В настоящее время судебный процесс находится на этапе исследования письменных доказательств стороны обвинения.

В прокуратуре сказали, что по причине игнорирования заседаний суд уже наложил штраф на Николая Тищенко в размере 3328 гривен. Однако тот по-прежнему не являлся на судебные заседания.

После очередной неявки прокурор подал ходатайство о применении принудительного повода. Суд признал причину неприбытия Тищенко неуважительной и удовлетворил ходатайство прокурора. Таким образом, к Николая Тищенко должны применить принудительный повод на следующее заседание, которое должно состояться уже 14 мая.

Тем временем в социальных сетях уже успели отрегировать на информацию о приводе нардепа Тищенко.

  • "Давно пора"
  • "За уши"
  • "Я бы на это посмотрел"
  • "Котлета боится"

(справка: Николай Тищенко получил забавное прозвище "Коля котлета" из-за его предложения отказаться от слова "котлета" и заменить его на слово "митбол". Как сказал тогда Тищенко, "митбол по-киевски" – это изюминка любого праздничного стола)

В чем подозревают Николая Тищенко

Тищенко, охрана которого напала на бывшего военного в Днепре, в июне получил от ДБР уведомление о подозрении в незаконном лишении мужчины свободы. В течение 6 месяцев Тищенко находился под домашним арестом.

Летом 2024 года нардеп в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах приехал в Днепр якобы для борьбы с нелегальными колл-центрами. Эти люди напали на ветерана российско-украинской войны, бойца спецподразделения "Кракен" ГУР Минобороны Украины Дмитрия Мазохи, позывной "Сын" — он гулял с ребенком в коляске.

К слову, адвокатом Николая Тищенко оказался Евгений Солодко, в свое время защищавший организатора "титушек" Юрия Крисина. Его в криминальных кругах знают по кличке "Шкаф", "Шрек" или "Крыса".

