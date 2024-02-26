Умер глава лондонской ветви семьи Ротшильдов: что о нем стоит знать

Ротшильд ушёл из жизни в поместье Уоддесдон

Умер британский инвестиционный банкир, глава лондонской ветви семьи Ротшильдов, лорд Джейкоб Ротшильд. Ему было 87 лет.

О его кончине сообщила семья. Информацию передает Bloomberg.

"Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей — превосходный финансист, поборник искусства и культуры, преданный государственный служащий, страстный сторонник благотворительной деятельности. В Израиле и еврейской культуре — страстный защитник окружающей среды и любимый друг, отец и дедушка.", — говорится в заявлении родственников.

Ротшильд ушёл из жизни в поместье Уоддесдон. Он будет похоронен в соответствии с еврейскими традициями. Причина его смерти не раскрывается.

Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд, четвёртый барон Ротшильд — британский финансист, инвестор, представитель знаменитой династии Ротшильдов, чья история восходит к концу XVIII века. Ротшильды были одной из самых богатых семей уже при Наполеоне I. По некоторым оценкам, семейству Ротшильдов принадлежит половина активов всей Земли. В частности, они владеют Лондонской золотой биржей, которая ежедневно устанавливает цену на этот драгоценный металл. Банкир за свою жизнь пожертвовал 66 млн фунтов стерлингов на еврейские "цели", образование и искусство. В настоящее время активами семейства управляет лорд Эвелин Ротшильд.

Справка

Основал династию Амшель Майер Ротшильд. В Германии он построил большой банковский бизнес и создал свою финансовую империю. Умирая, Амшель оставил своим наследникам завещание, в котором изложил свои взгляды на управление империей. И вот уже более 200 лет Ротшильды придерживаются этих правил.

Вокруг семьи ходят разные слухи и теории. Одни утверждают, что семья контролирует все богатство мира и финансовых учреждений. Другие – что именно Ротшильды поощряют и спонсируют большинство войн.

Как известно, конспирологические теории о "новом мировом порядке" тоже приписывают роду Ротшильдов, а также Рокфеллеров. Эти семьи, якобы, оказывают большое влияние на ход мировой истории.

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