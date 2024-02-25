"Можу розчарувати": Буданов назвав причину смерті Навального

Таку ж причину назвала й російська влада

Російський політик Олексій Навальний помер природною смертю. Причиною став відрив тромбу.

Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами інформація про це підтверджується.

"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, — він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це взято не з інтернету, але, на жаль, природна (смерть. — Ред.)", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що Олексій Навальний помер 16 лютого у колонії. За попередньою версією, причиною став тромб, що відірвався. Після розтину тіла матері сказали, що опозиціонер помер через "синдром раптової смерті". Як повідомила "Медуза", такий діагноз записують у документах, якщо дізнатися про справжню причину не вдалося.

Багато світових політиків звинуватили у смерті Навального Кремль. Дружина опозиціонера, Юлія Навальна, заявила про те, що продовжить справу чоловіка.