Тепер перешкод немає: Угорщина таки схвалила заявку Швеції на вступ до НАТО

Швеція подала свою заявку ще майже два роки тому

Парламент Угорщини, яка тривалий час гальмувала вступ Швеції до НАТО, схвалила її заявку. Це була остання перешкода на її шляху до альянсу.

Про це повідомляє ВВС. Угорщина стала останньою з 31 держави НАТО, яка схвалила заявку Швеції. У січні свою згоду на її приєднання до альянсу дав парламент Туреччини — ще одній країні, яка тривалий час відкладала голосування щодо цього питання.

Наголошується, що Швеція, яка двісті років не вступала до військових союзів, тепер може стати повноправним членом Північноатлантичного Альянсу.

Нагадаємо, що 5 лютого угорська опозиція скликала засідання для ратифікації вступу Швеції НАТО. Але на нього просто не з’явилися члени партії Орбана "Фідес". Засідання було перенесене на 26 лютого, яке, як уже можна зрозуміти, увінчалося успіхом.

Як раніше ми писали, свою заявку Швеція подавала разом із Фінляндією через кілька місяців після початку російського вторгнення в Україну.