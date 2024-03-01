Потрібно більше "ядерки": Пентагон опублікував тривожну доповідь

За даними Пентагону, до 2030 року Китай може мати понад 1000 ядерних боєголовок

Сполучені Штати повинні активніше взятися за модернізацію та розширення ядерної тріади держави на тлі російської загрози та посилення Китаю. Сьогодні США стоять перед проблемами, з якими їм ще не доводилося стикатися.

Про це сказано у доповіді Пентагону, яку опублікувала пресслужба американського міністерства оборони. Зокрема про необхідність посилення ядерної тріади заявив генерал військово-повітряних сил США, командувач Стратегічним командуванням Ентоні Коттон.

"Найважливіший сигнал, який я хочу донести сьогодні, полягає в тому, що сили під моїм командуванням готові стримувати наших супротивників і рішуче реагувати, якщо стримування зазнає невдачі", – сказав він під час виступу перед сенаторами у профільному комітеті.

Коттон наголосив на тому, що зараз США протистоять не одному лише ядерному СРСР, а відразу двом країнам: Росії, яка має радянський ядерний спадок та Китаю, який посилює свій ядерний та космічний ударний арсенал. Окрім цих двох супротивників, є й інші ворожі держави, які мають ядерні амбіції.

"Ця реальність у поєднанні з ракетними розробками в Північній Кореї, ядерними амбіціями Ірану та зростаючими відносинами між цими країнами додає нові рівні складності до наших стратегічних розрахунків… Хоча наші застарілі системи продовжують наражати на ризик потенційних противників, абсолютно важливо, щоб ми продовжували прискорювати модернізацію нашої ядерної тріади", – зазначив генерал.

За даними Пентагону, до 2030 року Китай може мати понад 1000 ядерних боєголовок. Космічний флот розвідувальних супутників Китаю у 2024 році виріс до 359 одиниць, що втричі більше, ніж у 2018 році. Російський терористичний режим також працює над розширенням та посиленням ядерного, космічного та протисупутникового арсеналу.

Ядерна тріада – це стратегічні наступальні збройні сили ядерного стримування супротивника. Мають три важливі складові: стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці.

Як раніше писав "Телеграф", Росія додала до скарбнички ядерних погроз ще і ядерну зброю з космосу, про що свідчать дані американської розвідки. Так, США вже поінформували Конгрес та союзників у Європу про потенційну загрозу розгалуженій супутниковій мережі Америки. Мова про те, що Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі, ймовірно з метою атаки супутників. На Заході таку перспективу сприйняли дуже серйозно.

США стежить за новою протисупутниковою зброєю Росії. За даними Білого дому, ця зброя все ще перебуває у стадії розробки та не може бути розгорнута у космосі попри усі бажання російського терористичного режиму.