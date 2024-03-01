З Путіним пов'язаний глобальний страх: політолог пояснив, чого страшенно бояться росіяни

Вони переживають, що глава Кремля помре

У росіян є глобальний страх. Він пов'язаний з їх президентом Володимиром Путіним. Жителі країни-агресорки понад усе бояться віку глави Кремля.

Про це заявив український журналіст та політолог Вадим Денисенко в інтерв'ю Укрінформу. За його словами, це просто екзистенційний страх середньостатистичного росіянина на сьогодні

"Це його вік, як би це дивно не звучало. 71 рік — це насамперед час, коли більшість росіян помирає, і вони пам’ятають, що за всієї хорошої медицини Брежнєв помер у 73 роки. І вони починають відчувати, що й путін смертний. Пересічний росіянин говорить: ми за Путіна, хай він живе, дай Боже йому здоров’я, але хай би він нам сказав, хто буде наступником, бо ми ж можемо повернутися в 1990-ті. І оце глобальний страх", — сказав він.

Політолог каже, що росіяни переживають за те, що коли помре Путін, вони знову опиняться 1990-тих.

"Реально, це те, чого вони страшенно бояться. Як діти малі, вони самі собі вигадують історії: що насправді наступник є, але нам про нього ще не кажуть, нам скажуть пізніше. І їм вдалося довести для масового споживача в росії, щонайменше, на найближчі кілька місяців, що Путін живий, здоровий, і коли наступного разу хтось скаже, що Путіну стало погано, всі скажуть: ха-ха-ха, на Валдаї він вже лежить у холодильнику", — додав експерт.

Також він зазначив, що росіяни вірять у двійників Путіна.

"Вони на повному серйозі вважають, що політик такого рівня може мати двійників, і нічого страшного в цьому немає. Тобто це те, що тригерить нас, і те, що в наших широтах вважається чимось смішним (для когось несмішним), але близько 35% росіян вірять, що в нього є двійники, а 50% говорять: та нічого страшного, така людина як Путін може мати двійника, це нормально", — додав Денисенко.

Раніше "Телеграф" писав, що президентські вибори в Росії відбудуться 17 березня 2024 року. В грудні 2023 року в Росії також ухвалили рішення про проведення виборів президента на території тимчасово окупованих областей України, які окупанти вважають своїми територіями.