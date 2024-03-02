В Польше ответили на вопрос об отправке своего войска в Украину
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Гораздо лучше передать Украине технику
Польша не планирует отправлять свои войска в Украину. В то же время не прочь предоставлять украинской армии необходимую военную технику.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о совместной миссии НАТО по поддержке Украины. Пишет издание " Kresy ".
"Это не инициатива НАТО. Это французская инициатива", — подчеркнул министр. "Мы считаем, что гораздо лучше передать Украине технику, чтобы она могла самостоятельно обороняться."
По словам Косиняк-Камиша, Польша уже обучает около трети украинских военных, что делает ее одним из ключевых партнеров Украины в этой сфере.
"У нас нет ни таких планов, ни таких намерений. Мы говорим это прямо и ясно нашим союзникам. НАТО таких планов не имеет", — добавил он.
Отметим, что против идеи французского президента Макрона направить войска НАТО или ЕС, уже выступило много политиков Запада. В том числе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отправит ни одного солдата в Украину. Германия не будет участвовать в этой войне.
Также идею отправления войск западных стран в Украину отвергла Великобритания. Пресссекретарь премьера Риши Сунака заявил, что у них "нет никаких планов по масштабному развертыванию".
Ранее "Телеграф" писал, президент Польши Анджей Дуда комментировал предложение Макрона. По его словам, самая бурная дискуссия развернулась вокруг вопроса отправки солдат в Украину.