В стране-соседке Украины мужчинам уже раздают повестки: минобороны прокомментировало ситуацию

Поводов для волнения пока нет

В Молдове мужчинам начали вручать повестки, но Министерство обороны страны призвало граждан не беспокоиться. Ведь их выдают только для проверки данных.

Об этом сообщает Newsmaker. Министерство опровергает провокации о начале мобилизации мужчин из-за возможного обострения ситуации с Приднестровьем.

Заявление оборонного ведомства появилось вскоре после того, как мужчины в Молдове начали получать повестки с просьбой предоставить информацию для проверки персональных данных.

В министерстве успокоили, что подобные повестки являются рутинной процедурой. Которую еще с 2002 года проводят для обновления баз данных резервистов, и их не нужно интерпретировать как признак какой-либо угрожающей ситуации.

Ведомство призвало "не реагировать на дезинформацию по этому вопросу, сохранять спокойствие и доверять информацию только из официальных источников".

Напомним, что в конце февраля в непризнанном Приднестровье прошел съезд депутатов. Во время которого они попросили защиты у России из-за якобы притеснения их квазистраны со стороны Молдовы. Впоследствии МИД России Сергей Лавров назвал власти Молдовы "молдавским режимом", который "идет по стопам киевского".

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