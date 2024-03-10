Нужно готовиться: европейские СМИ не исключают выход США из НАТО

Тревога по выходу США из НАТО – хороший стимул пересмотреть оборонное планирование

Европейским государствам НАТО нужно подготовиться к тому, что США могут выйти из блока, если президентом станет Дональд Трамп. Европа должна разработать планы и пересмотреть свой текущий оборонный потенциал, поскольку, если США действительно покинут блок, будет поздно.

Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники среди дипломатов. Европа очень сильно обеспокоена не только продолжением американской поддержки, но и приверженностью США НАТО в будущем.

Один из дипломатов сказал, что сейчас вообще непонятно, что будет делать Трамп, если придет к власти. Поэтому страны НАТО на всякий случай должны разработать планы, чтобы ослабить зависимость Североатлантического союза от США. Другой дипломат подтвердил, что именно комментарии Трампа показали, что Европа чрезмерно зависит от военного могущества Соединенных Штатов, поэтому необходимо обсудить, что делать в случае выхода США из НАТО.

Интересно, что на фоне этих данных стало гораздо больше стран НАТО, которые достигли или даже пересекли целевой показатель расходов в 2% ВВП на оборону. Это именно то, что требовал Трамп во время пребывания в Белом доме, поэтому Альянс может сказать Трампу, что "он получил то, чего хотел".

К тому же, не все видят в выходе США из НАТО катастрофу. Еще один дипломатический источник сказал, что это скорее положительные новости. Опасения, что США бросят НАТО, заставляют европейские страны уже сейчас заботиться об адекватности и достаточности своего оборонного планирования.

Добавим, что в декабре 2023 года Конгресс США принял закон, запрещающий президенту США принимать решения по выходу из НАТО без одобрения Сената и Палаты представителей. Закон приняли именно на фоне опасения того, что Трамп в случае победы на выборах попытается выйти из альянса.

Еще в октябре 2023 года, во время одного из предвыборных выступлений, Трамп признался, что угрожал странам Европы оставить их без защиты, если на них нападет россия. Его слова тогда восприняли аплодисментами.

В начале января 2024 года Трамп заявил о том, что выведет США из Североатлантического Альянса. В НАТО ответили, что для Америки это место с наибольшим количеством союзников, продемонстрировав скепсис по поводу слов Трампа.