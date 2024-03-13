У Китаї вибухнув ресторан: ЗМІ повідомляють про жертви та публікують кадри руйнувань

За словами місцевих жителів, через вибух тремтіли будинки

Неподалік столиці Китаю стався вибух у місцевому ресторані. Щонайменше загинули двоє людей, ще 26 отримали поранення.

Про це повідомляє CNN із посиланням на ЗМІ Китаю. Вибух пролунав о 8-й ранку за місцевим часом (02:00 за Києвом).

Вибух стався в ресторані, розташованому в китайській провінції Хебей, що на схід від Пекіна. За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу. Але точне місце витоку не встановлено. Через вибух також зруйновано 4-поверхову будівлю, на першому поверсі якої й був розташований ресторан. Ще три будівлі через дорогу серйозно пошкоджені: шибки розбиті, а вивіски магазинів пошкоджені. Також розбито автомобілі, припарковані поряд.

У мережі діляться фото та відео з місця вибуху. На кадрах видно, що в небо з будівлі кафе вирвалася вогненна куля, а потім повалив густий дим. На місце одразу ж прибули рятувальники, яким опівдні за китайським часом (06:00 за Києвом) вдалося загасити пожежу.

Жителі прилеглих будинків розповіли, що рано-вранці почули гучний хлопок і відчули, як їхні будинки тремтять. Екстрені служби евакуювали мешканців у радіусі 500 метрів від місця події.

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