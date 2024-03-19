На тлі фейків про свою смерть король Великої Британії вийшов у світ (фото)

Цими фото у палаці спростували неправдиві заяви про нібито смерть британського правителя

Після того, як у мережі з’явилася фейкова заява про смерть короля Великої Британії Карла (Чарльза) ІІІ, Букінгемський палац опублікував нові знімки імператора. Він зустрівся із ветеранами Корейської війни.

Про це повідомили на офіційному обліковому записі Букінгемського палацу в Instagram. На знімках король Чарльз III перебуває у гарному настрої та виглядає дуже бадьоро.

За інформацією палацу, зустріч із ветеранами Корейської війни відбулася вранці 19 березня на честь 70-річчя від дня підписання перемир’я, яке поклало край Корейській війні (25 червня 1950–27 липня 1953 р.). На кадрах видно, як король жваво про щось говорить із ветеранами та посміхається їм. Крім того, Чарльз III стояв перед гостями, в той час, як деякі з них сиділи в кріслах. Це ще раз свідчить про те, що самопочуття короля Великої Британії хороше.

Повідомляється, що сьогодні також заплановано прийом у палаці від імені Його Величності на честь роковин "Забутої війни". Але проведе його не сам король, а Королівська принцеса та герцогиня Единбурзька. Також у палаці зазначили, що у Корейській війні взяли участь 60 тисяч військових із Британії та Співдружності, а загинули з них 1100 осіб.

Нагадаємо, що інформація про нібито смерть короля Чарльза III з’явилася 18 березня. У мережі було оприлюднено скріншоти нібито з офіційного сайту Букінгемського палацу, але на порталі такого повідомлення не було, як і в офіційних британських ЗМІ.

За кілька годин Посольство Великобританії в Україні офіційно заявило, що інформація про смерть короля — фейк. Подробиць про те, хто міг поширити неправдиву заяву і з якою метою не повідомлялося.

Нагадаємо, що у короля Чарльза III виявили онкологію, але який саме тип раку у нього в палаці не розголошують. Це з’ясувалося, коли йому робили операцію на простаті.

Чарльз III зійшов на престол 6 травня 2023 року — саме цього дня відбулася його коронація. Він успадкував цю посаду від своєї матері Королеви Великої Британії Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року у віці 96 років. Вона правила Британією 70 років.

Також "Телеграф" розповідав про те, хто стане новим правителем Британії після смерті короля Чарльза III. У палаці давно підготували приймача.