На фоне фейков о своей смерти король Великобритании вышел в свет (фото)

Этими фото во дворце опровергли ложные заявления о якобы кончине британского правителя

После того как в сети появилось фейковое заявление о смерти короля Великобритании Карла (Чарльза) III, Букингемский дворец опубликовал новые снимки правителя. Он встретился с ветеранами Корейской войны.

Об этом сообщили на официальном аккаунте Букингемского дворца в Instagram. На снимках король Чарльз III пребывает в хорошем настроении и выглядит весьма бодро.

По информации дворца, встреча с ветеранами Корейской войны состоялась утром 19 марта в честь 70-летие со дня подписания перемирия, которое положило конец Корейской войне (25 июня 1950–27 июля 1953 гг.). На кадрах видно, как король энергично о чем-то говорит с ветеранами и улыбается им. Кроме того, Чарльз III стоял перед гостями, в то время как некоторые из них сидели в креслах. Это еще раз указывает на то, что самочувствие короля Великобритании хорошее.

Сообщается, что сегодня также запланирован прием во дворце от имени Его Величества в честь годовщины "Забытой войны". Но проведет его не сам король, а Королевская принцесса и герцогиня Эдинбургская. Также во дворце отметили, что в Корейской войне приняли участие 60 тысяч военных из Британии и Содружества, а погибли из них 1100 человек.

Напомним, что информация о якобы смерти короля Чарльза III появилась 18 марта. В сети были обнародованы скриншоты якобы с официального сайта Букингемского дворца, но на портале такого сообщения не было, как и в официальных британских СМИ.

Спустя несколько часов Посольство Великобритании в Украине официально заявило, что информация о смерти короля — фейк. Подробностей о том, кто мог распространить ложное заявление и с какой целью не сообщалось.

Напомним, что у короля Чарльза III обнаружили онкологию, но какой именно тип рака у него во дворце не разглашают. Это выяснилось во время того, как ему делали операцию на простате.

Чарльз III взошел на престол 6 мая 2023 года — именно в этот день состоялась его коронация. Он унаследовал этот пост от своей матери Королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет. Она правила Британией 70 лет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, кто станет новым правителем Британии после смерти короля Чарльза III. Во дворце давно подготовили приемника.