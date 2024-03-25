США, Велика Британія та Франція прокоментували спроби Росії знайти український слід у теракті

В США переконані, що всі чутки про український слід — кремлівська пропаганда

Одразу кілька країн прокоментували закиди Росії щодо українського сліду у стрілянині, що була вчинена у ТЦ "Крокус Сіті Хол", і яка виявилась терористичним актом. Свою думку висловив президент Франції Емманюель Макрон, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс та спікер Білого дому Джон Кірбі.

Макрон зробив свою заяву у понеділок, повідомляє CNN. Зазначається, що очільник французької держави підкреслив, що подібні звинувачення цинічні та контрпродуктивні.

"Ми повинні бути обережними щодо будь-якої інструменталізації. Було б цинічно і контрпродуктивно для Росії та її громадян намагатися звинуватити Україну в теракті в Крокус Сіті в Москві", — заявив Макрон.

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Крім того, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Лондон переконаний у відсутності "будь-якого зв'язку" між подіями у російському ТЦ та Україною. Так, відомо, що Шаппс, звертаючись до членів парламенту, сказав, що необхідно "протистояти" зусиллям російського президента Володимира Путіна "зв'язати ці дві країни, на тлі вторгнення Росії в Україну, що триває й нині".

Разом з тим у Білому домі, під час брифінгу з журналістами, речник Джон Кірбі наголосив на тому, що Україна або українці не причетні до стрілянини.

"Не було жодного зв’язку з Україною… Це просто ще одна кремлівська пропаганда", — сказав журналістам Кірбі.

Нагадаємо, надвечір 22 березня у музичному Crocus City Hall сталася масштабна стрілянина з великою кількістю загиблих і поранених. Через добу до росіян звернувся Путін і заявив про те, що до теракту нібито причетна Україна. На обвинувачення російського диктатора одразу відреагував президент України Володимир Зеленський. "Росіяни прийшли в Україну, де вбивають, катують та ґвалтують наших людей, і ще й намагаються звинуватити нашу країну у теракті в Росії", — заявив президент.