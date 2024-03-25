Не тільки у "Крокусі": Макрон розповів, де ще ІДІЛ планував теракти

Внаслідок стрілянини загинуло вже 144 особи

Такий же теракт, як у "Крокусі", міг відбутися й у Франції. Адже терористичне угруповання ІДІЛ, яке відповідальне за стрілянину у Підмосков'ї 22 березня, намагалося завдавати схожого удару і на території цієї країни.

Про це пише BMF TV, цитуючи президента Емануеля Макрона. За його словами, за останні місяці саме ця група вчинила кілька замахів на території Франції

Макрон повідомив, що вже запропонував Росії "розширену співпрацю" з цього питання

"Франція запропонувала російським службам, як нашим партнерам у регіоні, розширення співпраці у боротьбі з тероризмом, беручи до уваги інформацію, доступну нашим службам, та елементи, які можуть бути корисні росіянам", – заявив французький лідер.

Але розмовляти щодо цього на пряму з президентом Росії Володимиром Путіним Макрон не збирається. Він сказав, що "контакти здійснюватимуться на технічному та міністерському рівні першочергово".

Також президент Франції наголосив, що дуже цинічно звинуватити Україну у теракті в "Крокус Сіті Холі".

"Відповідальність за цей напад узяла на себе "Ісламська держава", і інформація, яка є у нас, у наших розвідувальних служб, а також у наших основних партнерів, вказує на те, що це дійсно був підрозділ "Ісламської держави", який спровокував цей напад", — заявив Макрон.

Нагадаємо, що у стрілянині, яка відбулась у "Крокусі" Путін знайшов "український слід". На його думку, саме через "вікно на кордоні" терористи намагалися втекти до України. Але у Білому домі спростували цю заяву, сказавши, що не має жодних доказів причетності будь-якої іншої організації, окрім ІДІЛу.

Раніше "Телеграф" писав, що ІДІЛ погрожує помститися Путіну за катування своїх "братів".