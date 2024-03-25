На Лепса та Шамана рука не піднялась: чому теракт у "Крокусі" відбувся на концерті "Пікніка", у росЗМІ нова теорія

Відомо вже про 144 загиблих

Терористи, які розстріляли людей у російському концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня, могли вибрати своєю метою шоу не гурт "Пікнік". Повідомляють, що вони з початку місяця щонайменше 5 разів відвідували концерти у "Крокусі".

Про це пишуть росЗМІ, спираючись на інформацію від джерела. Двоє з чотирьох терористів були помічені на концертах Григорія Лепса та SHAMANа.

Згідно з однією з версій слідства, теракт був запланований не на 22 березня, він цілком міг відбутися 8 або 10-11 березня. У ці дні були заплановані концерти Лепса та SHAMANа відповідно.

Афіша концертів

Влаштувати стрілянину раніше таджикам завадила, за даними джерела, "посилена охорона залу". Але вони не гаяли часу, адже більш плідно готувалися до "розігріву" у "Пікніка".

Також, джерело повідомляє, що один з терористів, за день до концерту Лепса, намагався у працівників ТЦ дізнатися, що і де знаходиться у будівлі. Тому слідство вважає операцію ретельно спланованою.

Зауважимо, наразі кількість загиблих внаслідок теракту у "Крокусі" становить 144 особи. 97 поранених знаходяться у лікарні.

За даними росЗМІ, попри теракт на концерті гурту "Пікнік", вони не скасували свої наступні виступи. Так, 27 березня (всього через 5 днів після стрілянини) планується концерт у Санкт-Петербурзі.

Раніше "Телеграф" писав, що московський суд заарештував обвинувачених у теракті у "Крокусі".