"Це вже було": Зеленський відреагував на теракт у "Крокусі" та цинічну заяву Путіна

Їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт у російському "Крокус Сіті Холі" та на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо цього. За словами глави держави, Кремль завжди вдавався до таких підступних дій та шукав винних деінде.

Про це Зеленський сказав у традиційному вечірньому зверненні. Не оминув він увагою й те, що володарю Кремля знадобилась майже доба, щоб знайти "потрібні" слова.

"Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", — сказав Зеленський.

Росіяни прийшли в Україну, де вбивають, катують та ґвалтують наших людей, і ще й намагаються звинуватити нашу країну у теракті в Росії.

"Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано", — зауважив глава держави.

За словами Зеленського, сотень тисяч росіян, яких заслали в Україну, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів.

"І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "Крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі", — додав президент.

Раніше "Телеграф" писав, що російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Неврозов пояснив, навіщо російському диктатору потрібен був теракт у "Крокус Сіті Холлі".