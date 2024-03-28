У Балтіморі знайшли тіла перших загиблих: озвучені цифри та подробиці (карта)

Наразі пошук інших зниклих безвісти припинено

У середу, 27 березня у Балтіморі водолази знайшли тіла двох із шести робітників, зниклих безвісти після того, як велике судно врізалося у міст Френсіса Скотта Кея. Загиблих витягли з гирла річки Патапско.

У воді на глибині 7,7 метрів було знайдено червоний пікап із тілами двох чоловіків. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на заяву місцевої поліції.

Також правоохоронці повідомили про рішення влади призупинити спроби виявити та витягти тіла інших загиблих "через дедалі складніші умови". В річці, дно якої засипано уламками моста, гідролокатор виявив декілька затоплених транспортних засобів. Проте вони дуже щільно вкриті уламками, "що ускладнює доступ до них".

Тіла знайдених вже ідентифіковані. Це 35-річний уродженець Мексики та 26-річний чоловік з Гватемали. Ще четверо робітників, які були частиною бригади, яка заповнювала вибоїни на дорожньому покритті мосту, залишаються зниклими безвісти та вважаються загиблими.

Федеральні чиновники з безпеки, посилаючись на аудіо з "чорної скриньки" повідомили, що пілот вантажного судна, яке знесло автомобільний міст у гавань Балтімора, зателефонував по радіо та повідомив про втрату електроенергії за кілька хвилин до цього.

Балтімор на карті

Раніше "Телеграф" писав, що в епічному руйнуванні в США, де корабель зніс опору мосту, знайшли "український слід". Капітаном міг бути громадянин України. Але Інформація про те, що саме українець був капітаном контейнеровоза Dali, який врізалвся у міст в Балтіморі, США, не підтвердилася.