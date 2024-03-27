Капітан-українець не причетний до обвалу мосту у Балтіморі. Весь екіпаж - індуси

Раніше у ЗМІ з’явився скрін із фотографією українця, який нібито був капітаном Dali

Інформація про те, що саме українець був капітаном контейнеровоза Dali, який врізалвся у міст в Балтіморі, США, не підтвердилася.

У мережі шириться скриншот з фото капітана, але це не може бути доказом, пояснили "Телеграфу" у Профспілці робітників морського транспорту України (ПРМТУ). Це — лише резюме на сайті крюїнгу. Воно не є підтвердженням присутності людини на кораблі.

Наразі резюме зникло із сайту Balticshipping. Натомість там наплив російських ботів.

Судноплавна компанія Synergy Marine Group повідомила, що на кораблі перебували 22 людини, всі — індуси.

Офіційне повідомлення від судноплавної компанії. Усі на борту - індуси

Жодної згадки про українця в американських ЗМІ немає.

Нагадаємо, що контейнеровоз Dali під прапором Сінгапуру врізався в опорну колону мосту у США, в результаті чого він обвалився. Судно слідувало з терміналу в Порт-Бриз до столиці Шрі-Ланки. Відомо, що екіпаж повідомив про проблему з електропостачанням і намагався зменшити швидкість. Але було запізно — будівельна бригада з ремонту вибоїн не встигла врятуватися. Шестеро людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці вересня 2023 року в Києві впав Дігтярський міст. Ця подія викликала справжній скандал.