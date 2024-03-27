Трагедія з обвалом мосту у США: нарешті стала відома кількість загиблих

Пошукові роботи були припинені

Через зіткнення контейнеровоза з великим мостом Френсіса Скотта Кі у Балтіморі (штат Меріленд, США) загинуло шестеро осіб. А найбільш завантажений порт США був закритий.

Про це пише NBC. За повідомлення контрадмірала берегової охорони Шеннона Гілріта, загиблі працювали на мосту у той час, як він обвалився.

"Ми не віримо, що ми знайдемо когось із цих людей ще живими", — сказав він, зважаючи на температуру води та кількість часу, який минув. Пошукові роботи загиблих були призупені у вівторок, 26 березня.

Водночас відомо, що одній людині вдалось вижити. Проте раніше ЗМІ повідомляли, що з води дістали двох осіб.

Зауважимо, що трагічний ланцюжок подій розпочався рано у вівторок, коли вантажне судно Dali сповістило владу про те, що воно знеструмлене, і оголосило про небезпеку за кілька хвилин до того, як врізалося в опору мосту.

Після цього рятувальники виявили у воді на глибині пʼять транспортних засобів — три легкових автомобілі, цементовоз і ще один автомобіль. Проте вони дійшли висновку, що авто були пусті.

Також слідчі швидко дійшли висновку, що це був нещасний випадок, а не теракт.

Раніше "Телеграф" писав, що у вересні 2023 року у Києві під час ремонтних робіт обвалився міст на Дегтярівському шляхопроводі, який уже кілька місяців перебуває на реконструкції.