В Балтиморе нашли тела первых погибших: озвученные цифры и подробности (карта)

В настоящее время поиск других пропавших без вести прекращен

В среду, 27 марта в Балтиморе водолазы обнаружили тела двух из шести рабочих, пропавших без вести после того, как крупное судно врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Кея. Погибших извлекли из устья реки Патапско.

В воде на глубине 7,7 метров был обнаружен красный пикап с телами двух мужчин. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на заявление местной полиции.

Также правоохранители сообщили о решении властей приостановить попытки выявить и извлечь тела других погибших "из-за сложных условий". В реке, дно которой засыпано обломками моста, гидролокатор обнаружил несколько затопленных транспортных средств. Однако они очень плотно покрыты обломками, "усложняющими доступ к ним".

Тела найденных уже идентифицированы. Это 35-летний уроженец Мексики и 26-летний мужчина из Гватемалы. Еще четверо рабочих, которые были частью бригады, заполнявшей выбоины на дорожном покрытии моста, остаются пропавшими без вести и считаются погибшими.

Федеральные чиновники по безопасности, ссылаясь на аудио из "черного ящика" сообщили, что пилот грузового судна, снесшего автомобильный мост в гавань Балтимора, позвонил по радио и сообщил о потере электроэнергии за несколько минут до этого.

Балтимор на карте

Ранее "Телеграф" писал, что в эпическом разрушении в США, где корабль снес опору моста, нашли "украинский след". Капитаном мог быть гражданин Украины. Информация о том, что именно украинец был капитаном контейнеровоза Dali, врезавшегося в мост в Балтиморе, США, не подтвердилась.