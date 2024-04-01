Рекордна поразка: партія Ердогана вперше за багато років програє вибори

НРП набирає загалом 37,74% голосів, а Партія справедливості та розвитку – 35,49%.

Партія президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана зазнала найбільшого електорального удару під час загальнонаціональних місцевих виборів, які відбулися 31 березня. Громадяни країни знову затвердили опозицію як політичну силу і посилили роль мера Стамбула Екрема Імамоглу як головного суперника президента.

За підрахунком більшості голосів Імамоглу лідирував з 10 процентними пунктами в гонці за мера Стамбула, найбільшого міста Туреччини, тоді як його Народно-республіканська партія (НРП) зберегла за собою Анкару і отримала ще 15 місць мера у містах по всій країні. Про це повідомляє Reuters.

Це стало найгіршою поразкою Ердогана та його Партії справедливості та розвитку (ПСР) за більш ніж два десятиліття їхнього перебування при владі і може сигналізувати про зміну розколотого політичного ландшафту країни. Сам він назвав це "поворотним моментом".

За словами аналітиків, справи у Ердогана та ПСР виявилися гіршими, ніж передбачали опитування громадської думки, через різке зростання інфляції, невдоволення виборців-ісламістів та через привабливість Імамоглу за межами світської бази НРП.

"Ті, хто не розуміє послання нації, зрештою програють", — сказав Імамоглу.

Згідно з підрахунком 92,92% скриньок для голосування, відкритих у Стамбулі, Імамоглу отримав підтримку 50,92% порівняно з 40,05% у претендента від ПСР Мурата Курума, колишнього міністра в національному уряді Ердогана.

Крім того, за даними після обробки 99,82% протоколів із виборчих дільниць, які публікує Daily Sabah, НРП набирає загалом 37,74% голосів, а Партія справедливості та розвитку — 35,49%.

Зокрема, кандидати від опозиції перемагають на виборах мерів найбільших міст Стамбула, Анкари та Ізміру.

Опитування передбачали напружену конкуренцію у Стамбулі та можливі втрати ТЕЦ у всій країні.

Тим не менш, часткові офіційні результати, опубліковані державним агентством Анадолу, показали, що ПСР та її головний союзник відмовилися від посад мерів у 19 ключових муніципалітетах, включаючи великі міста Бурса та Балікесир на промислово розвиненому північному заході, що, можливо, відображає навантаження на найманих працівників.

Результати показали, що НРП лідирувала по всій країні майже з 1% голосів, вперше за 35 років.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна Росії проти України може завершитися у 2025 році. Анкара не бачить підстав для вирішення проблеми у 2024 році.