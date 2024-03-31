Місцеві вибори в Туреччині: у партії Ердогана проблеми, опозиція бере ключові міста

Вибори проводяться в один тур, а перемагає той, хто набрав більше

У Туреччині проводять місцеві вибори до муніципалітетів і, схоже, опозиційні партії зберігають контроль над ключовими містами. Попередні підсумки показують, що у Стамбулі, Ізмірі та Анкарі перемагають представники Республіканської народної партії.

Як мовиться на онлайн-табло місцевого каналу NTV, чинний мер Стамбула Екрем Імамоглу має понад 50% підтримки, а мер Анкари Мансур Яваш уже повідомив про перемогу, попри те, що підрахунок голосів продовжується.

У ЗМІ нинішнє голосування називали "барометром популярності" чинного президента Реджепа Тайіпа Ердогана, оскільки його партія (AK Parti) прагнула повернути контроль над згаданими трьома містами, які він програв на минулих виборах партії прихильників ідеології Кемаля Ататюрка (CHP). На думку експертів, якби йому вдалося повернути їх під контроль коаліції, то це могло б спричинити зміни до конституції і дозволити йому правити після 2028 року, коли закінчиться його поточний термін.

А ось для опозиції, яка зазнала поразки на президентських виборах, було життєво важливо показати, що вони все ще є гідною політичною силою, з якою варто зважати. Тому для них було дуже важливо зберегти ключові міста, що, схоже, вийшло.

Згідно з результатами підрахунку понад 60% голосів, картина виглядає так для мерів:

CHP — Республіканська народна партія, партія Ататюрка;

AK Parti — Партія справедливості та розвитку, партія Ердогана;

DEM Parti — Партія зелених лівих, прокурдська;

MHP — Партія націоналістичного руху, ультраправі союзники Ердогана;

YENİDEN REFAH — Партія добробуту, ісламські консерватори;

İYI Parti — "Хороша партія", центристи, прихильники ідей Ататюрка;

А ось у контексті більшості в місцевих парламентах ситуація виглядає для Ердогана трохи кращою, проте опозиція все одно має підтримку в більшості регіонів.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна Росії проти України може завершитися у 2025 році. Анкара не бачить підстав для вирішення проблеми у 2024 році.