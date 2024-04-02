Стрілянина у фінській школі: є постраждалі та загиблі, що відомо про нападника (фото)

Усі постраждалі 12-річні діти, які навчалися у шостому класі

У Фінляндії в одній з місцевих шкіл "Viertola" міста Вантаа відбулась стрілянина. За даними поліції, її почав неповнолітній 12-річний хлопець.

Вже відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Про це повідомляє телерадіокомпанія "Yle".

За даними слідства, інцидент відбувся з самого ранку, і вже о 9:00 співробітники поліції та представники спецслужб приїхали до школи. Вони одразу перекрили шкільне подвір'я та попросили перехожих триматися якомога далі від цього району.

Поліція

Відомо, що всі постраждалі – це 12-річні підлітки. Серед них одна дитина загинула, про це повідомила місцева поліція. За словами правоохоронців, ще двоє дітей зазнали серйозних вогнепальних поранень.

Затримання підозрюваного

Нападником виявився 12-річний учень, який навчався в одному класі з жертвами. Попередньо, він у всьому зізнався поліції. За даними слідства, хлопець застосував вогнепальну зброю. Це був пістолет з ліцензією, яка належала близькому родичу підозрюваного.

За словами очевидців, стрілянина сталася на території початкової школи. В цей час учні все ще перебувають у класах. Проте до школи одразу ж прибуло кілька десятків батьків дітей.

Батьки біля школи

Зауважимо, у цій початковій школі навчаються діти віком від 7 до 15 років та працюють 90 співробітників. Загалом нараховується 800 учнів.

Розпочато слідство за фактом вбивства та ще двома замахами на вбивство. Правоохоронці наразі з'ясовують, чи причетні до цієї стрілянини інші особи.

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