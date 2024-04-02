Стрельба в финской школе: есть пострадавшие и погибшие, что известно о нападавшем (фото)

Все пострадавшие 12-летние дети, обучавшиеся в шестом классе

В Финляндии в одной из местных школ "Viertola" города Вантаа произошла стрельба. По данным полиции ее начал несовершеннолетний 12-летний парень.

Уже известно об одном погибшем и двух пострадавших. Об этом сообщает телерадиокомпания "Yle".

По данным следствия, инцидент произошел с самого утра, и уже в 9:00 сотрудники полиции и представители спецслужб приехали в школу. Они сразу перекрыли школьный двор и попросили прохожих держаться подальше от этого района.

Полиция

Известно, что все пострадавшие – 12-летние подростки. Среди них один ребенок погиб, об этом сообщила местная полиция. По словам правоохранителей, еще двое детей получили серьезные огнестрельные ранения.

Задержание подозреваемого

Нападающим оказался 12-летний ученик, обучавшийся в одном классе с жертвами. Предварительно он во всем признался полиции. По данным следствия, парень применил огнестрельное оружие. Это был пистолет с лицензией, принадлежавшей близкому родственнику подозреваемого.

По словам очевидцев, стрельба произошла на территории начальной школы. В настоящее время учащиеся все еще находятся в классах. Однако в школу сразу прибыло несколько десятков родителей детей.

Родители возле школы

Заметим, в этой начальной школе учатся дети от 7 до 15 лет и работают 90 сотрудников. В общей сложности насчитывается 800 учащихся.

Начато следствие по факту убийства и еще двух покушений на убийство. Правоохранители выясняют, причастны ли к этой стрельбе другие лица.

Ранее "Телеграф" писал, что в Житомире открыли стрельбу во дворе многоэтажки, есть раненый.