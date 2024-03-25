ІДІЛ погрожує помститися Путіну за катування своїх "братів" — іранські ЗМІ

У мережі навіть з’явився плакат із погрозами

Терористи з організації "Ісламська держава Іраку та Леванту – Вілаят Хорасан" (ІДІЛ-К) нібито анонсували нові теракти в Росії. ІДІЛ, за даними журналістів, означає, що таким чином вони помстяться російському диктатору Володимиру Путіну і РФ за тортури членів організації, які організували теракт у "Крокус Сіті Холлі".

Про це пише низка іранських ЗМІ. Також мережею поширюється нібито плакат із погрозами від імені ісламістів.

На цьому ж плакаті написано, що на знак протесту на Росію чекає черговий теракт. Терористи ІДІЛА нібито вказують на те, що новий теракт може бути потужнішим і кривавішим.

"Усім диким росіянам, включаючи Путіна.

Стережіться! Не думайте, що ми не маємо можливості помститися вам за наших полонених братів. У п’ятничній атаці ми довели вам, що якщо Бог дасть, моджахеди Ісламської держави можуть покарати вас за будь-які ваші жахи, без цієї помсти від ісламської умми залишиться багато крові. Катування полонених моджахедів від вашого імені та публікація їх відео посилюють спрагу вашої крові у тисячі братів полонених. Цього разу завдамо вам такого удару по голові, щоб майбутні покоління, якщо Бог дасть, запам’ятали вас, а ці минулі болі та рани були забуті.

Так! Дуже важкі, смертельні, криваві, колючі, пекучі та руйнівні удари. Чекайте!» — йдеться у плакаті, який іранСМІ називають прямою загрозою Росії від ІДІЛ.

Нагадаємо, що після теракту у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall російські спецслужби почали активно мстити тим, кого вони звинуватили у розстрілі цивільних. Так у суботу в мережі з’явилося відео, як одному із затриманих відрізають вухо та змушують його з’їсти, а вже в неділю у мережі поширили фото із ще одним із ймовірних терористів.