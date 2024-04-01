Україна влітку ризикує залишитися без допомоги ЄС: кілька країн можуть змінити вектор

Все залежатиме від результатів виборів до Європарламенту, а також до урядів двох країн

Цього літа Україна має зіткнутися з новою загрозою — цього разу не з боку Кремля, а з боку Європи. Справа в тому, що блок вкрай правих партій просувається континентом і має намір домогтися значних результатів на червневих виборах до Європейського парламенту.

Вони виступають проти підтримки України та вступу держави до ЄС. Про це повідомляє британська The Daily Telegraph.

Вони вже показали рекордні результати в Португалії та Нідерландах і перебувають в уряді таких країн, як Угорщина, Фінляндія та Італія. Зараз вкрай праві партії також розраховують досягти успіху на виборах в Австрії та Бельгії цього року.

Видання пише, що опитування громадської думки передбачають, що партії євроскептиків переможуть на виборах до Європейського парламенту в дев’яти країнах ЄС, ще дев’ятьох вони посядуть друге чи третє місця.

Багато хто з цих партій вважає, що Європа має припинити постачати військову та фінансову допомогу Києву. Деякі з них навіть хочуть, щоб ЄС скасував санкції проти Росії та підштовхнув Україну до мирних переговорів.

Як зазначає The Daily Telegraph, самі по собі такі партії, як німецька "Альтернатива для Німеччини", угорський "Фідес — Угорський громадянський союз" та Австрійська партія свободи мають невелику геополітичну вагу, але разом вони можуть накладати вето на зовнішньополітичні рішення ЄС.

Раніше "Телеграф" писав, що в середині березня в ЄС схвалили виділення додаткових грошей на військову допомогу Україні.